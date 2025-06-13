Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство

Министерство транспорта Израиля объявило о закрытии воздушного пространства страны до дальнейшего уведомления, пишет Ynet.

«Цель закрытия — предотвращение и снижение рисков для пассажиров и воздушных судов. Пассажирам, у которых были запланированы вылеты сегодня из аэропорта Бен-Гурион, рекомендуется оставаться дома и не приезжать в аэропорт», — заявили официальные лица.

Отдел по связям с общественностью тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни объявил о приостановке всех рейсов на фоне атаки Израиля, сообщает Tasnim.

Телеканал Al Mayadeen сообщил о закрытии воздушного пространства Ирана до специальных уведомлений.

О закрытии воздушного пространства сообщили также власти Ирака.

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