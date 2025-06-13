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Операция Израиля против Ирана ,  
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Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство

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Операция Израиля против Ирана

Министерство транспорта Израиля объявило о закрытии воздушного пространства страны до дальнейшего уведомления, пишет Ynet.

«Цель закрытия — предотвращение и снижение рисков для пассажиров и воздушных судов. Пассажирам, у которых были запланированы вылеты сегодня из аэропорта Бен-Гурион, рекомендуется оставаться дома и не приезжать в аэропорт», — заявили официальные лица.

Отдел по связям с общественностью тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни объявил о приостановке всех рейсов на фоне атаки Израиля, сообщает Tasnim.

Телеканал Al Mayadeen сообщил о закрытии воздушного пространства Ирана до специальных уведомлений.

О закрытии воздушного пространства сообщили также власти Ирака.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня объявила о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». В сообщении говорится, что «десятки самолетов ВВС завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана».

В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможным ответным ударом Ирана.

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