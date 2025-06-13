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Операция Израиля против Ирана ,  
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Flydubai отменил 22 рейса в Дубай из России

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Операция Израиля против Ирана
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса на 13-14 июня в Дубай с вылетом из десяти аэропортов России, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Из Москвы — 5 рейсов, из Санкт-Петербурга — 2, из Сочи — 2, из Махачкалы — 2, из Минеральных вод — 2, из Казани — 2, из Самары — 2, из Екатеринбурга — 2, из Новосибирска — 2, из Уфы — 1.

Общее количество пассажиров на отмененных рейсах — 3 тыс.

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Ранее 13 июня Росавиация запретила российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из двух стран, равно как и не летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Распоряжение агентства будет актуально, предварительно, до 02:59 по мск 26 июня 2025 года.

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