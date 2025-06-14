«Победа» приостановила полеты в ОАЭ
Российская авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за закрытия воздушного пространства Ирана, говорится в сообщении лоукостера.
«В связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов рейсы в/из ОАЭ с 18 по 23 июня отменены», — говорится в сообщении.
Билеты на эти даты не продаются. Сервис сообщает, что «на заданную дату рейсы не выполняются или нет мест».
Авиаперевозчик уточнил, что с 14 по 17 июня самолеты в ОАЭ продолжат летать, но по обходному маршруту с дозаправкой в Самаре. «Победа» предлагает пассажирам полный возврат средств.
Ранее авиакомпания Flydubai отменила более 20 рейсов в Дубай на 13–14 июня, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы и других российских городов.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по Ирану, назвав его упреждающим и обосновав быстроразвивающейся ядерной программой Ирана. Тегеран нанес ответный удар. МИД России призывал не разжигать крупную войну в регионе, а уладить противоречия мирно.
После обострения конфликта свои воздушные пространства для полетов гражданских лайнеров закрыли Израиль, Иран, Ирак и Иордания (позже сняла ограничения). Накануне, 13 июня, Росавиация запретила российским перевозчикам летать в воздушном пространстве этих стран и выполнять полеты в Израиль и Иран.
Получив это распоряжение, российские авиакомпании занялись корректировкой расписания рейсов в страны Ближнего Востока.
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