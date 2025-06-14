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Операция Израиля против Ирана ,  
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«Победа» приостановила полеты в ОАЭ

«Победа» отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня из-за закрытого неба Ирана
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Лоукостер «Победа» отменил рейсы в ОАЭ почти на неделю — с 18 по 23 июня. Авиакомпания обосновала это решение закрытием воздушного пространства Ирана. Ранее Росавиация запретила летать в воздушном пространстве страны
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Российская авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за закрытия воздушного пространства Ирана, говорится в сообщении лоукостера.

«В связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов рейсы в/из ОАЭ с 18 по 23 июня отменены», — говорится в сообщении.

Билеты на эти даты не продаются. Сервис сообщает, что «на заданную дату рейсы не выполняются или нет мест».

Авиаперевозчик уточнил, что с 14 по 17 июня самолеты в ОАЭ продолжат летать, но по обходному маршруту с дозаправкой в Самаре. «Победа» предлагает пассажирам полный возврат средств.

Росавиация почти на две недели запретила полеты в Израиль и Иран
Политика
Фото:Caroline Kreutzer / imageBROKER.com / Global Look Press

Ранее авиакомпания Flydubai отменила более 20 рейсов в Дубай на 13–14 июня, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы и других российских городов.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по Ирану, назвав его упреждающим и обосновав быстроразвивающейся ядерной программой Ирана. Тегеран нанес ответный удар. МИД России призывал не разжигать крупную войну в регионе, а уладить противоречия мирно.

После обострения конфликта свои воздушные пространства для полетов гражданских лайнеров закрыли Израиль, Иран, Ирак и Иордания (позже сняла ограничения). Накануне, 13 июня, Росавиация запретила российским перевозчикам летать в воздушном пространстве этих стран и выполнять полеты в Израиль и Иран.

Получив это распоряжение, российские авиакомпании занялись корректировкой расписания рейсов в страны Ближнего Востока.

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Дарья Лебедева
авиакомпания Победа Самолеты Иран ОАЭ
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