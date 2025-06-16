Песков назвал «хорошим уроком» международную реакцию на удары Израиля

Люди бегут по улице после израильских ударов в Тегеране, Иран, 15 июня 2025 года (Фото: Hamid Amlashi / WANA / Reuters)

Реакция международного сообщества на действия Израиля — это «хороший урок» для всех, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК.

«Безусловно, мы обратили на это внимание», — ответил Песков на вопрос корреспондента о том, обратили ли в Кремле внимание на то, что атака Израиля на Иран не повлекла за собой никаких санкций и встретила мало осуждения.

«Мы продолжаем обращать внимание. Видим, что международное сообщество разделилось на лагерь тех, кто осудил начало происходящего, и на тех, кто поддержал, мы это констатируем. Конечно же, для всех это очень хороший урок», — заключил пресс-секретарь.

Израиль атаковал Иран 13 июня, с тех пор страны продолжают обмениваться ударами. Поводом для начала израильской операции стали данные о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия. ЦАХАЛ назвала целью своих атак военные и ядерные объекты Ирана, в том числе связанные с ядерной программой, и заводы по производству баллистических ракет.

Российский МИД осудил операцию Израиля, заявив, что она нарушает Устав ООН и нормы международного права. Израильские власти сделали выбор «в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок», считают в ведомстве и предупреждают, что «ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство».