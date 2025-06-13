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Операция Израиля против Ирана ,  
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МИД России осудил удары Израиля по Ирану

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Операция Израиля против Ирана
Фото: Vahid Salemi / AP / ТАСС
Фото: Vahid Salemi / AP / ТАСС

Российский МИД осудил операцию Израиля против Ирана, заявив, что она нарушает Устав ООН и нормы международного права. Израильские власти сделали выбор «в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок», считают в ведомстве и предупреждают, что «ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство».

«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы», — говорится в заявлении министерства.

Москва ждет, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси даст объективную оценку происходящего, в том числе представит анализ последствий атак на ядерные объекты в Иране, добавили в МИДе, обратив внимание, что удары были нанесены в преддверии очередного раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона.

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Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Ведомство призвало Иран и Израиль к сдержанности, чтобы не допустить роста эскалации и полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Урегулировать разногласия вокруг иранской ядерной программы можно только мирным, политико-дипломатическим путем, указали там.

С осуждением эскалации между двумя странами выступил и Кремль. Президент Владимир Путин получает информацию о событиях в Иране и Израиле в режиме онлайн по линии Минобороны, службы внешней разведки и МИДа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

МИД России осудил удары Израиля по Ирану
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