В Анкаре сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает администрация президента Турции.
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