Удары Израиля по ядерным объектам Ирана в Натанзе. Видео
В ночь на 13 июня израильская авиация нанесла ряд ударов по территории Ирана, целью атаки ЦАХАЛ назвала военные и ядерные объекты.
Несколько взрывов прозвучало на важнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе.
МАГАТЭ подтвердило, что он попал под атаку. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что организация внимательно следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями страны относительно уровня радиации. Позднее Тегеран уведомил, что уровень не превышен, АЭС в Бушере не подверглась ударам Израиля.
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