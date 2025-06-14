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Отец Маска заявил об искажении Западом образа России

Эррол Маск: Запад создал из России страшилку, чтобы держать население в узде

Западные страны пытаются пугать свое население мнимой угрозой, исходящей от России, заявил отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью «РИА Новости».

«Эти объединенные силы НАТО в 10 раз больше российских, и все равно они изображают Россию (и я говорю как посторонний) как своего рода угрозу. Но ее [угрозы от России] просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — сказал он.

Ранее Эррол Маск приезжал в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», который прошел на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов» 9–10 июня.

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В западных странах неоднократно заявляли, что Россия в будущем может напасть на НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что высказывания представителей европейских стран о возможном нападении Москвы на Запад являются чушью, которая, по его словам, «нужна западным правящим кругам, чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине».

В июне 2024 года Путин назвал возможное нападение России на НАТО «выдумкой» и опроверг существование такой угрозы. В декабре 2023 года в ответ на высказывание на тот момент американского президента Джо Байдена о намерении Москвы атаковать страны НАТО Путин заявил об отсутствии у России территориальных претензий к странам альянса.

В январе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу необходимо «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, отметив угрозу, исходящую от России, а также от Китая, КНДР и Ирана, которые, по его словам, находятся «на стороне» Москвы.

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Евгений Вахляев
Илон Маск российская угроза НАТО
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