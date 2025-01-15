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Военная операция на Украине ,  
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Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне

Сюжет
Военная операция на Украине
НАТО необходимо готовиться к войне, в частности нарастить расходы на оборону, поддержку Украины и укрепить сотрудничество с союзниками, считает Рютте. Путин утверждал, что у России нет интересов воевать с альянсом
Марк Рютте (в центре)
Марк Рютте (в центре) (Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters)

НАТО необходимо «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе заседания начальников генштабов стран блока в Брюсселе.

«Чтобы предотвратить войну, нам нужно подготовиться к ней. Пора переключить мышление на военное время», — сказал он в своем вступительном слове.

Это подразумевает увеличение расходов на оборону, продолжение поддержки Украины и укрепление сотрудничества с партнерами НАТО по всему миру, объяснил Рютте. По его мнению, в украинском конфликте «на карту поставлена будущая безопасность» альянса. «Россия усердно работает, пытаясь ослабить наши демократии и лишить нас свободы. И она не одинока. На ее стороне Китай, КНДР и Иран, — сказал генсек НАТО. — Нам нужно больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны. Мы все хотим, чтобы она закончилась. Но прежде всего мы хотим, чтобы мир был прочным».

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В 2023-м президент США Джо Байден говорил о намерении России атаковать страны НАТО после «взятия Украины». Завершению конфликта поспособствует приглашение Киева в альянс, считает украинский лидер Владимир Зеленский. МИД Украины называл членство в НАТО «единственной реальной гарантией безопасности» и «сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России».

Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции стремление Украины в НАТО. Он также говорил об отсутствии территориальных претензий и интереса воевать со странами альянса. Западные страны намерены развалить Россию, подчинить себе образовавшиеся государства и получить их ресурсы, считает глава государства. Он выразил уверенность в том, что Вашингтону «придется считаться» с Москвой.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Марк Рютте НАТО война Украина Военная операция на Украине Россия оборона
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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