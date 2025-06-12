Премьер-министр Великобритании Кир Стармер управляет страной по указке из-за рубежа, заявил предприниматель и отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск, передает «РИА Новости».

«Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он [Стармер] отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше», — сказал Маск-старший.

Отец Маска — инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями. Он прилетел в Россию 7 июня ради участия в «форуме будущего 2050». За это время он заявил, что захотел стать лидером, как российский президент Владимир Путин, рассказал, что у его сына на фоне работы в Белом доме развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и дал совет бизнесменам, не опускать руки и заниматься тем, что им нравится.