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Отец Маска заявил, что Стармер «получает инструкции» из-за рубежа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер управляет страной по указке из-за рубежа, заявил предприниматель и отец американского миллиардера Илона Маска — Эррол Маск, передает «РИА Новости».

«Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он [Стармер] отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше», — сказал Маск-старший.

Отец Илона Маска дал совет бизнесменам
Общество
Эррол Маск

Отец Маска — инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями. Он прилетел в Россию 7 июня ради участия в «форуме будущего 2050». За это время он заявил, что захотел стать лидером, как российский президент Владимир Путин, рассказал, что у его сына на фоне работы в Белом доме развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и дал совет бизнесменам, не опускать руки и заниматься тем, что им нравится.

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