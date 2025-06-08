Отец Илона Маска Эррол прибыл в Москву

В Москву прибыл отец бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск, он примет участие в «Форуме будущего 2050». На сайте форума Эррол указан в роли спикера.

В разговоре с «Известиями» он упомянул недавний конфликт его сына с американским президентом Дональдом Трампом. Как подчеркнул Эррол, предприниматель и Трамп около пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Он также выразил уверенность, что в этом споре победит президент.

«Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса», — сказал он. Эррол назвал конфликт мелочью и считает, что уже «завтра» он закончится.

Ранее он рассказал, что вся семья Илона Маска восхищается президентом России Владимиром Путиным. Эррол Маск заявил, что российский президент всегда выглядит спокойно и уверенно и «является примером сильного лидера».

Конфликт, о котором идет речь, произошел между Трампом и Маском недавно. Его причиной стали кадровые решения в NASA и законопроект Трампа, который, в частности, продлевает налоговые послабления и увеличивает потолок госдолга до $4 трлн.

Маск назвал законопроект «отвратительной мерзостью», поскольку, по его мнению, инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета», а Трамп, в свою очередь, назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить его госконтрактов.