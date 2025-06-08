Отец Илона Маска Эррол прибыл в Москву
В Москву прибыл отец бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск, он примет участие в «Форуме будущего 2050». На сайте форума Эррол указан в роли спикера.
В разговоре с «Известиями» он упомянул недавний конфликт его сына с американским президентом Дональдом Трампом. Как подчеркнул Эррол, предприниматель и Трамп около пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Он также выразил уверенность, что в этом споре победит президент.
«Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса», — сказал он. Эррол назвал конфликт мелочью и считает, что уже «завтра» он закончится.
Ранее он рассказал, что вся семья Илона Маска восхищается президентом России Владимиром Путиным. Эррол Маск заявил, что российский президент всегда выглядит спокойно и уверенно и «является примером сильного лидера».
Конфликт, о котором идет речь, произошел между Трампом и Маском недавно. Его причиной стали кадровые решения в NASA и законопроект Трампа, который, в частности, продлевает налоговые послабления и увеличивает потолок госдолга до $4 трлн.
Маск назвал законопроект «отвратительной мерзостью», поскольку, по его мнению, инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета», а Трамп, в свою очередь, назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить его госконтрактов.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов