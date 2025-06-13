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Операция Израиля против Ирана ,  
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Нетаньяху заявил об «успешном первом ударе» по Ирану

Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Нетаньяху заявил об «успешном первом ударе» по Ирану
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении дал высокую оценку действиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), осуществившим «успешный первый удар» по Ирану.

Премьер-министр также подтвердил уничтожение в ходе атаки высокопоставленных иранских командиров и призвал население «строго соблюдать инструкции военных, касающиеся общественной безопасности».

Он добавил, что «гражданам Израиля, возможно, придется оставаться в укрытиях в течение длительного времени».

Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. Нетаньяху объяснил это наличием у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания 9 бомб. По его словам, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана»

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В результате израильской атаки по штаб-квартире КСИР погиб командующий генерал-майор Хосейн Салами и еще несколько офицеров. На крупнейшем ядерном объекте Ирана в Натанзе прозвучало несколько взрывов.

На всей территории Израиля было объявлено чрезвычайное положение. ЦАХАЛ выпустила руководство, согласно которому по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий.

Министр обороны Исраэль Кац заявлял, что Израиль наносит «упреждающий удар» по Ирану, после которого «в ближайшей перспективе ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения».

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Евгений Вахляев
Иран Израиль Иранская ядерная программа Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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