Нетаньяху заявил об «успешном первом ударе» по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении дал высокую оценку действиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), осуществившим «успешный первый удар» по Ирану.
Премьер-министр также подтвердил уничтожение в ходе атаки высокопоставленных иранских командиров и призвал население «строго соблюдать инструкции военных, касающиеся общественной безопасности».
Он добавил, что «гражданам Израиля, возможно, придется оставаться в укрытиях в течение длительного времени».
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. Нетаньяху объяснил это наличием у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания 9 бомб. По его словам, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана»
В результате израильской атаки по штаб-квартире КСИР погиб командующий генерал-майор Хосейн Салами и еще несколько офицеров. На крупнейшем ядерном объекте Ирана в Натанзе прозвучало несколько взрывов.
На всей территории Израиля было объявлено чрезвычайное положение. ЦАХАЛ выпустила руководство, согласно которому по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий.
Министр обороны Исраэль Кац заявлял, что Израиль наносит «упреждающий удар» по Ирану, после которого «в ближайшей перспективе ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения».
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