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Политика ,  
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В Израиле объявили чрезвычайное положение после начала атаки на Иран

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о введении общенационального чрезвычайного положения в связи с превентивным ударом Израиля по Ирану и возможным ответом со стороны Ирана, сообщает The Jerusalem Post.

В Тегеране слышны взрывы, передает Al Jazeera. 

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника писала, что Израиль готов нанести удар по Ирану в воскресенье, 15 июня, если Тегеран не согласится на ядерную сделку с США.

По его словам, атака может произойти, если Иран не согласится прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания атомной бомбы.

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Политика
Фото:Reuters

15 июня должен пройти шестой раунд переговоров Ирана и США по поводу ограничения для иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке словами «что-то может произойти». Он заявил, что израильтяне «дали ему понять» возможность масштабного конфликта с Ираном.

Собеседники The New York Times ранее сообщили, что Иран разработал план ответных действий на случай возможной атаки Израиля, который включает немедленный контрудар по израильской территории с применением сотен баллистических ракет.

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Евгений Вахляев
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