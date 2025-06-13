В Израиле объявили чрезвычайное положение после начала атаки на Иран
Министр обороны Израиля Исраэль Кац и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о введении общенационального чрезвычайного положения в связи с превентивным ударом Израиля по Ирану и возможным ответом со стороны Ирана, сообщает The Jerusalem Post.
В Тегеране слышны взрывы, передает Al Jazeera.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника писала, что Израиль готов нанести удар по Ирану в воскресенье, 15 июня, если Тегеран не согласится на ядерную сделку с США.
По его словам, атака может произойти, если Иран не согласится прекратить производство расщепляющегося материала, который может быть использован для создания атомной бомбы.
15 июня должен пройти шестой раунд переговоров Ирана и США по поводу ограничения для иранской ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке словами «что-то может произойти». Он заявил, что израильтяне «дали ему понять» возможность масштабного конфликта с Ираном.
Собеседники The New York Times ранее сообщили, что Иран разработал план ответных действий на случай возможной атаки Израиля, который включает немедленный контрудар по израильской территории с применением сотен баллистических ракет.
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