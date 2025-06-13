В Иране сообщили о гибели главы КСИР при атаке Израиля
Командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР могли погибнуть в результате израильских ударов, сообщает IRNA. Также о гибели Салами пишет Tasnim.
По данным изданий, также погибли иранские физики-ядерщики: глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целями удара были в том числе иранские физики-ядерщики и ядерный объект в Натанзе.
Материал дополняется.
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