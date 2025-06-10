В Госдуме предложили приравнять логотип Renault к фашистской символике
Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил приравнять логотип автоконцерна Renault к фашистской символике в случае начала производства корпорацией беспилотников на Украине. Его слова передает «РИА Новости».
«Предлагаю в случае начала производства беспилотников на Украине приравнять логотип Renault к запрещенной фашистской символике, что станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России», — сказал Шеремет.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 6 июня объявил, что «крупный французский автопроизводитель» начнет выпускать на Украине беспилотники. 8 июня радиостанция Franceinfo сообщила, что выпуском дронов займется Renault.
По информации радиостанции, концерн намерен наладить выпуск совместно с двумя французскими оборонными предприятиями, малым и средним. Производство разместят в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта.
Как пишет Franceinfo, с Renault связалось правительство Франции, однако в самой компании отметили, что решение пока не принято.
В феврале 2024 года под Киевом началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, полностью предприятие введут в эксплуатацию после окончания боевых действий. На заводе планируют выпускать беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
Компания Renault приостановила работу в России в марте 2022 года. Cпустя три месяца ее российские активы перешли в госсобственность. Долю концерна в АвтоВАЗе передали с опционом на шесть лет, в течение которых французская компания может выкупить акции обратно.
Летом 2022 года ЗАО «Рено Россия» переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич», а осенью на предприятии стартовало производство.
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