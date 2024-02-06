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Военная операция на Украине ,  
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Производитель Bayraktar начал строительство завода дронов под Киевом

Турецкая Baykar начала строительство завода дронов под Киевом
Сюжет
Военная операция на Украине
Под Киевом началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Его ежегодная мощность составит около 120 единиц. В Кремле отмечали, что это «подпадает под тему демилитаризации»
Фото: baykartech.com
Фото: baykartech.com

Турецкая Baykar начала строительство завода под Киевом, на котором будут производить беспилотники Bayraktar. Об этом заявил гендиректор компании Халук Байрактар в интервью агентству Reuters во время выставки вооружений в Саудовской Аравии.

«Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренним процессам, оборудованию и организационной структуре, — приводит его слова агентство. — Завод на Украине большой, мы планируем нанять примерно 500 человек».

По словам Байрактара, ежегодная производительность предприятия составит около 120 дронов Bayraktar. Он также отметил, что пока неясно, будут ли это модели TB2 или TB3.

На вопрос Reuters о возможных проблемах в отношении безопасности завода гендиректор Baykar заявил, что «планы реализуются в полном объеме, и ничто не может это остановить».

Агентство со ссылкой на данные аналитического центра SIPRI отмечает, что экспортные соглашения о поставках Bayraktar TB2 компания подписала с 30 странами, среди которых Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан.

В сентябре 2023 года Байрактар сообщал о планах инвестировать в три проекта на Украине примерно $100 млн. Речь шла о строительстве завода и содержании сервисного центра и главного офиса компании в этой стране. Он также обещал запустить предприятие в 2025 году.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что строительство завода по производству Bayraktar «подпадает под тему демилитаризации» и «лишь продлит страдания украинцев». При этом, по его словам, появление такого предприятия не помешает Москве достичь целей военной операции.

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