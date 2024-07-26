Украинский завод Bayraktar не запустится до окончания конфликта
В строительстве завода по производству дронов Bayraktar турецкой компании Baykar на Украине «заметен прогресс», рассказал украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью Euronews.
По его словам, полностью предприятие введут в эксплуатацию после окончания боевых действий.
Боднар объявил о планах Baykar построить завод на Украине летом 2022 года. В октябре того же года глава турецкой компании Халук Байрактар заявил, что предприятие планируется построить за два года. На заводе планируют выпускать беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Байрактар обещал запустить предприятие в 2025 году.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о начале строительства завода в прошлом июле. В том же месяце Киев и Анкара подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегических отраслей промышленности и технологий.
Байрактар в феврале рассказал, что на строительство завода потребуется около 12 месяцев, «а затем мы перейдем к внутренним процессам, оборудованию и организационной структуре». По его прогнозам, ежегодная производительность предприятия составит около 120 дронов Bayraktar.
В Кремле говорили, что строительство завода по производству Bayraktar «подпадает под тему демилитаризации» и «лишь продлит страдания украинцев».
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