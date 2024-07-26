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Военная операция на Украине ,  
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Украинский завод Bayraktar не запустится до окончания конфликта

Посол Украины Боднар: завод Baykar будет полностью готов после окончания боев
Сюжет
Военная операция на Украине
Завод по производству Bayraktar на Украине полностью введут в эксплуатацию после окончания боевых действий, заявил украинский посол в Турции. Строительство началось прошлым летом, глава компании обещал запустить его в 2025-м
Фото: Ahmed Deeb / dpa / Global Look Press
Фото: Ahmed Deeb / dpa / Global Look Press

В строительстве завода по производству дронов Bayraktar турецкой компании Baykar на Украине «заметен прогресс», рассказал украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью Euronews.

По его словам, полностью предприятие введут в эксплуатацию после окончания боевых действий.

Боднар объявил о планах Baykar построить завод на Украине летом 2022 года. В октябре того же года глава турецкой компании Халук Байрактар заявил, что предприятие планируется построить за два года. На заводе планируют выпускать беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Байрактар обещал запустить предприятие в 2025 году.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о начале строительства завода в прошлом июле. В том же месяце Киев и Анкара подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегических отраслей промышленности и технологий.

Производитель Bayraktar начал строительство завода дронов под Киевом
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Фото:baykartech.com

Байрактар в феврале рассказал, что на строительство завода потребуется около 12 месяцев, «а затем мы перейдем к внутренним процессам, оборудованию и организационной структуре». По его прогнозам, ежегодная производительность предприятия составит около 120 дронов Bayraktar.

В Кремле говорили, что строительство завода по производству Bayraktar «подпадает под тему демилитаризации» и «лишь продлит страдания украинцев».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Bayraktar Турция Украина заводы посол Украины
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