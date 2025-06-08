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Политика ,  
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Franceinfo узнала, что Renault запустит производство дронов на Украине

Franceinfo: Renault запустит производство дронов на Украине
«Крупным французским автопроизводителем», который запустит на Украине производство дронов, станет Renault, передает Franceinfo. О проекте сообщило Минобороны Франции, не назвав компанию. В Renault заявили, что решения пока нет
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Французский автомобильный концерн Renault запустит на Украине производство беспилотников, сообщает Franceinfo.

Вечером 6 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что «крупный французский автопроизводитель» запустит на Украине выпуск дронов, напоминает радиостанция. О какой компании идет речь, глава ведомства тогда не уточнил.

Министр отметил, что партнерство в этом проекте будет «взаимовыгодным»: беспилотники будет получать Украина, а французская армия сможет использовать их «для постоянной тактической и оперативной подготовки» в соответствии с современными реалиями.

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Фото:Ahmed Deeb / dpa / Global Look Press

По сведениям Franceinfo, автоконцерн намерен наладить выпуск совместно с двумя французскими оборонными предприятиями — малым и средним. Производство разместят в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта.

Renault, как пишет радиостанция, подтвердила, что с ней связалось правительство Франции. При этом в компании заявили, что «на данном этапе решение еще не принято».

На Украине уже ведется строительство завода по производству дронов турецкой компании Baykar. Однако ввести предприятие в эксплуатацию должны только после окончания российско-украинского конфликта, говорил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Кроме того, о создании совместно с украинскими партнерами завода по производству беспилотников в ноябре объявила финская группа компаний Summa Defence Ltd. Предприятие будет построено на территории Финляндии. Целями проекта группа компаний назвала рост производственных мощностей для беспилотников, используемых в боевых действиях на Украине, а также внедрение промышленного производства дронов в Финляндии и Европе.

Киев активно расширяет применение беспилотников: в марте украинское Минобороны объявило о планах утроить их закупки и заключить контракты на приобретение 4,5 млн FPV-дронов в 2025 году. В то же время украинские военные сообщали о перебоях с поставками и проблемах с качеством дронов, направляемых в войска.

О важности роли беспилотников в ходе боевых действий говорили и на Украине, и в России, и на Западе. Россия наносит удары по производствам дронов на Украине.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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