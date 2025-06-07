В ВСУ пожаловались на проблемы с качеством и количеством беспилотников

По словам украинских военных, от государства поступают некачественные беспилотники и не в нужных объемах. Некоторым подразделениям приходится закупать их самостоятельно и собирать из обломков

Вооруженные силы Украины испытывают серьезные проблемы с количеством и качеством беспилотников, передает «Би-би-си — Украина» со ссылкой на несколько десятков офицеров ВСУ из различных подразделений.

Как сообщил командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин, еще год назад его подразделение могло позволить себе запускать по 100 FPV-дронов в день, а теперь «такого и в помине нет».

Военные утверждают, что большую часть беспилотников солдаты вынуждены приобретать самостоятельно напрямую у производителей. Это помогает, но ситуация уже близка к критической, говорят собеседники «Би-би-си».

Самой большой проблемой опрошенные военные назвали ненадлежащее качество FPV-дронов, поступающих от государства. По словам украинских военнослужащих, ситуация усугубилась в последнее время.

Варакин сказал, что его подразделение получает много некачественных FPV-дронов. Военные вынуждены за свой счет докупать детали, чтобы дрон мог летать на том участке фронта, где стоит подразделение, сообщил он.

«Из общего количества дронов те, которые мы получили централизованно от государства, — это ⅓. Еще треть — это купленные за деньги, которые зашли на счет части, и треть — дроны, полученные за счет поддержки украинского народа», — добавил командир другого подразделения, капитан Юрий Федоренко.

Проблемы по его мнению, возникают «как по объективным, так и по субъективным причинам». К объективным он отнес бюрократическую волокиту с финансированием и контрактированием беспилотников в этом году, к субъективным — непрофессионализм отдельных чиновников.

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская связала многие проблемы со внезапной сменой руководства Агентства оборонных закупок (АОЗ) в начале года. Источник Би-би-си - Украина в руководстве крупного украинского производителя беспилотников подтвердил, что АОЗ по состоянию на май законтрактовало только 20% их возможностей.

Один из специалистов на фронте рассказал, что часто получает по несколько мешков обломков дронов. Из этих запчастей, по словам мужчины, его просят собрать "хотя бы что-то", потому что дронов не хватает.

Россия наносит удары по производствам дронов на Украине. О важности роли беспилотников в ходе боевых действий говорили и на Украине, и в России, и на Западе. Как писала The Times, Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций.

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