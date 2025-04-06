Нетаньяху отправится в США для обсуждения пошлин с Трампом
В рамках визита в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с американским президентом Дональдом Трампом вопрос пошлин, сообщил советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.
«Отсюда я направляюсь в США по приглашению президента Трампа, чтобы обсудить с ним... вопрос тарифов, которые распространились также на Израиль. Надеюсь, что смогу помочь в этом вопросе, — такова моя цель», — передает Гендельман слова Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля отметил, что станет первым лидером иностранного государства, который проведет встречу с Трампом по вопросу пошлин. По словам Нетаньяху, это подчеркивает особые отношения между Израилем и США.
Нетаньяху 3 апреля прибыл с визитом в Венгрию по приглашению премьер-министра Виктора Орбана. После этого Венгрия объявила, что начнет процедуру выхода из Международного уголовного суда (МУС).
В отношении Нетаньяху действует выданный МУС ордер на арест, суд подозревает его в «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го».
Трамп ввел пошлины в отношении товаров из 211 стран и территорий 2 апреля. Для Израиля тариф составил 17%. CNN 4 апреля со ссылкой на источники сообщило, что президент США обсудил с представителями трех стран, в том числе Израиля, возможность заключить торговые соглашения, которые могли бы снизить объявленные в их отношении экспортные пошлины.
Еще до введения пошлин Трампом Израиль отменил все тарифы на товары из США. Тогда советник Нетаньяху напомнил, что между странами с 1985 года действует соглашение о свободной торговле, в рамках которого около 99% американских товаров освобождены от пошлин, поэтому снижение коснулось очень ограниченного количества позиций.
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