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Политика ,  
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В офисе Нетаньяху анонсировали его встречу с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 6 апреля, вылетит в Вашингтон на встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил премьер-министра страны Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

По его словам, политики обсудят пошлины, возвращение израильских заложников, военные действия в секторе Газа, отношения между Израилем и Турцией, а также «противодействие Международному уголовному суду (МУС)».

Гендельман отметил, что Нетаньяху вылетит в Вашингтон по приглашению Трампа. Республиканец станет первым президентом, с которым израильский встретится после выдачи на него ордера МУС в январе 2024 года.

Ранее американский портал Axios сообщил, что Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник, 7 апреля.

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В феврале 2025 года Трамп ввел санкции против МУС за расследования против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля.

В апреле Нетаньяху прибыл в Будапешт по приглашению венгерского коллеги Виктора Орбана. После этого Венгрия объявила, что начнет процедуру выхода из МУС, а венгерский премьер заявил, что суд превратился в политический инструмент.

МУС подозревает Нетаньяху «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года».

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Биньямин Нетаньяху Израиль США Дональд Трамп визит
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
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