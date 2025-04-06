WSJ назвала победителя от введения Трампом пошлин
Китайский лидер Си Цзиньпин выиграл от введения американским президентом Дональдом Трампом взаимных пошлин на товары со всего мира, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
«Си <...> воспримет эту неделю как подтверждение своих взглядов, и ему не придется прилагать много усилий, чтобы воспользоваться этими разногласиями [ослабленного Запада]», — говорится в материале.
Издание отмечает, что введение Трампом пошлин в отношении товаров из ряда стран Азии приведет к тому, что они окажутся под влиянием Китая или так и не смогут освободиться от него. Газета среди таких государств называет Вьетнам (для него Трамп установил пошлину в 46%), Таиланд (36%), Индонезия (32%), Филиппины (17%).
Кроме того, введение пошлин в отношении Евросоюза отразится на усилиях американских дипломатов «отучить европейские страны от чрезмерной экономической зависимости от Китая». «Теперь это лишь вопрос времени, когда торговые миссии в Китае из Франции, Германии и других стран снова возобновятся», — пишет издание.
Трамп ввел «взаимные» пошлины 2 апреля. Они коснулись множества стран. Максимальные пошлины — в 50% — затронули Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Также высокие пошлины установлены для таких стран, как Камбоджа (49%), Вьетнам (46%) и др. Для Китая тариф составил 34%, для ЕС — 20%. Базовая ставка для стран, которые не выделены отдельно, составляет 10%. России в списке не было.
Китай в ответ на действия Трампа ввел ответные пошлины тоже в размере 34% и направил иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). В китайском Госсовете призвали отменить пошлины.
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