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WSJ назвала победителя от введения Трампом пошлин

WSJ: Си Цзиньпин победил от введения Трампом пошлин
Китай выиграл от введенных Трампом пошлин, поскольку из-за них многие азиатские и европейские страны обратятся к Пекину за закупками
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Florence Lo / Reuters)

Китайский лидер Си Цзиньпин выиграл от введения американским президентом Дональдом Трампом взаимных пошлин на товары со всего мира, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Си <...> воспримет эту неделю как подтверждение своих взглядов, и ему не придется прилагать много усилий, чтобы воспользоваться этими разногласиями [ослабленного Запада]», — говорится в материале.

Издание отмечает, что введение Трампом пошлин в отношении товаров из ряда стран Азии приведет к тому, что они окажутся под влиянием Китая или так и не смогут освободиться от него. Газета среди таких государств называет Вьетнам (для него Трамп установил пошлину в 46%), Таиланд (36%), Индонезия (32%), Филиппины (17%).

Кроме того, введение пошлин в отношении Евросоюза отразится на усилиях американских дипломатов «отучить европейские страны от чрезмерной экономической зависимости от Китая». «Теперь это лишь вопрос времени, когда торговые миссии в Китае из Франции, Германии и других стран снова возобновятся», — пишет издание.

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Трамп ввел «взаимные» пошлины 2 апреля. Они коснулись множества стран. Максимальные пошлины — в 50% — затронули Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Также высокие пошлины установлены для таких стран, как Камбоджа (49%), Вьетнам (46%) и др. Для Китая тариф составил 34%, для ЕС — 20%. Базовая ставка для стран, которые не выделены отдельно, составляет 10%. России в списке не было.

Китай в ответ на действия Трампа ввел ответные пошлины тоже в размере 34% и направил иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). В китайском Госсовете призвали отменить пошлины.

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