Венгрия объявила о выходе из МУС
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в X.
«Процесс выхода начнется в четверг [3 апреля] в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии», — говорится в сообщении.
Ранее в Будапешт прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС. The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после выдачи ордера.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. По мнению судей, оба «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей. Нетаньяху претензии МУС отверг.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение МУС «возмутительно наглым и циничным», а также охарактеризовал его как попытку вмешаться в конфликт в секторе Газа, «выдавая это за юридическое решение, но на самом деле преследуя политические цели». Он также пообещал пригласить Нетаньяху с визитом в Венгрию вопреки ордеру МУС.
Венгрия подписала Римский статут в 1999 году и ратифицировала его в 2001 году. В марте 2023 года в стране напомнила о праве не исполнять решения МУС на фоне выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина. В канцелярии премьер-министра страны тогда пояснили, что Будапешт официально не признал ту часть Римского статута, которая сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны.
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