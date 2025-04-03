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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Венгрия объявила о выходе из МУС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в X.

«Процесс выхода начнется в четверг [3 апреля] в соответствии с конституционными и международно-правовыми обязательствами Венгрии», — говорится в сообщении.

Ранее в Будапешт прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС. The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после выдачи ордера.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. По мнению судей, оба «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей. Нетаньяху претензии МУС отверг. 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение МУС «возмутительно наглым и циничным», а также охарактеризовал его как попытку вмешаться в конфликт в секторе Газа, «выдавая это за юридическое решение, но на самом деле преследуя политические цели». Он также пообещал пригласить Нетаньяху с визитом в Венгрию вопреки ордеру МУС.

Венгрия подписала Римский статут в 1999 году и ратифицировала его в 2001 году. В марте 2023 года в стране напомнила о праве не исполнять решения МУС на фоне выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина. В  канцелярии премьер-министра страны тогда пояснили, что Будапешт официально не признал ту часть Римского статута, которая сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны.

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Венгрия МУС
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Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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