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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Израиль отменил пошлины для США перед введением взаимных тарифов Трампом

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Возвращение Трампа в Белый дом
С 2 апреля президент США решил ввести зеркальные пошлины для тех стран, которые взимают тарифы с американских товаров. Израиль решил отменить все пошлины на товары из США — они действовали только на 1% продукции оттуда
Порт Хайфы
Порт Хайфы (Фото: Teo K / Shutterstock)

Израиль отказался от всех пошлин на американские товары, сообщил советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

«После одобрения Финансового комитета и подписания соответствующего указа министром экономики и промышленности вступит в силу поправка к постановлению о торговых пошлинах и мерах защиты — и все пошлины на импорт из США будут аннулированы», — сообщил он.

Гендельман отметил, что Вашингтон — крупнейший торговый партнер Тель-Авива. Из Израиля в 2024 году было экспортировано в США товаров на $17,3 млрд, услуг — на $16,7 млрд.

Гендельман напомнил, что между странами с 1985 года действует соглашение о свободной торговле, в рамках которого около 99% американских товаров от пошлин освобождены. «Таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества позиций — в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции», — отметил советник.

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С 2 апреля, как было анонсировано, США планируют объявить о введении «взаимных» («зеркальных») тарифов. Они коснутся тех стран, которые ввели пошлины на американские товары, установили «несправедливые и дискриминационные» налоги для американских предприятий, работников и потребителей и т.д.

Такие меры должны помочь сбалансировать торговые отношения США, придать стимул развитию американской промышленности и обеспечить средства для реализации различных предвыборных обещаний Дональда Трампа, в том числе налоговых послаблений, пояснили в Белом доме.

The Wall Street Journal сообщила, что администрация США рассматривает возможность ввести единую тарифную ставку 20% в отношении практически всех американских торговых партнеров. Bloomberg передал, что пошлины не затронут те государства, которые не вводили пошлин на американскую продукцию и с которыми у США существует торговый профицит.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль США пошлины зеркальные тарифы торговая война
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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