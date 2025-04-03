Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, несмотря на ордер МУС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил глава венгерского Минобороны Криштоф Салаи-Бобровницки на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Мы приветствуем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште», — написал министр.

По информации газеты Magyar Nemzet, израильский премьер приехал по приглашению венгерского коллеги Виктора Орбана и останется в стране до воскресенья, 6 апреля.

The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после того, как МУС выдал ордер на его арест. «Ожидается, что во время визита Нетаньяху Венгрия объявит о выходе из МУС», — говорится в материале.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года, спустя полгода после запроса прокурора Карима Хана. По мнению судей, оба «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили проживающих в секторе Газа гражданских лиц доступа к предметам первой необходимости, включая еду, воду, лекарства, топливо и электричество, что привело к гибели мирного населения.

Ранее, в феврале, на тот момент кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС («Христианско-демократического союза» / «Христианско-социального союза») Фридрих Мерц пригласил Нетаньяху с визитом в Германию вопреки ордеру МУС на арест израильского премьера.