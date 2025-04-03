Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, несмотря на ордер МУС
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил глава венгерского Минобороны Криштоф Салаи-Бобровницки на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Мы приветствуем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште», — написал министр.
По информации газеты Magyar Nemzet, израильский премьер приехал по приглашению венгерского коллеги Виктора Орбана и останется в стране до воскресенья, 6 апреля.
The Times of Israel написала, что это первая поездка Нетаньяху после того, как МУС выдал ордер на его арест. «Ожидается, что во время визита Нетаньяху Венгрия объявит о выходе из МУС», — говорится в материале.
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года, спустя полгода после запроса прокурора Карима Хана. По мнению судей, оба «намеренно и сознательно» без военной необходимости лишили проживающих в секторе Газа гражданских лиц доступа к предметам первой необходимости, включая еду, воду, лекарства, топливо и электричество, что привело к гибели мирного населения.
Ранее, в феврале, на тот момент кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС («Христианско-демократического союза» / «Христианско-социального союза») Фридрих Мерц пригласил Нетаньяху с визитом в Германию вопреки ордеру МУС на арест израильского премьера.
Читайте РБК в Telegram.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов