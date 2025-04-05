Трамп начал с тремя странами переговоры о смягчении пошлин
Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможность заключить торговые соглашения, которые могли бы снизить объявленные в их отношении экспортные пошлины, сообщает CNN со ссылкой на источник.
По данным Axios, израильский премьер Биньямин Нетаньяху планирует в понедельник, 7 апреля, встретиться с Трампом в Белом доме, «чтобы попытаться договориться о сделке об отмене пошлин». Для Израиля они составили 17%.
Страна пыталась избежать новых мер США, объявив, что отказывается от всех пошлин на американские товары, но «это не сработало», отмечает издание.
Американский президент ввел пошлины в отношении товаров из 211 стран и территорий 2 апреля. Для отдельных государств они достигнут 50%, для Вьетнама — 46%, Индии — 26%. Трамп обосновал это решение необходимостью восстановления экономики США и назвал введение пошлин «декларацией экономической независимости».
Накануне республиканец заявил, что открыт для переговоров о торговле с другими странами, если те готовы предложить США «что-то феноменальное». По словам президента, пошлины дают Соединенным Штатам «огромные возможности» для обсуждений, и Вашингтону «звонили все страны».
4 апреля Трамп заявил, что провел переговоры с вьетнамскими властями, по итогам которых те выразили готовность отменить все пошлины в отношении американских товаров. До этого о снижении сборов объявило правительство Камбоджи
Ряд стран, в частности, Китай и Канада, пообещали ответные меры. Они вступят в силу 9 апреля, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
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