 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп начал с тремя странами переговоры о смягчении пошлин

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп ввел пошлины в отношении товаров из более 200 стран, для Вьетнама они составили 46%, для Индии — 26%, а Израиля — 17%. Республиканец говорил, что открыт к переговорам, если ему предложат «что-то феноменальное»

Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможность заключить торговые соглашения, которые могли бы снизить объявленные в их отношении экспортные пошлины, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным Axios, израильский премьер Биньямин Нетаньяху планирует в понедельник, 7 апреля, встретиться с Трампом в Белом доме, «чтобы попытаться договориться о сделке об отмене пошлин». Для Израиля они составили 17%.

Страна пыталась избежать новых мер США, объявив, что отказывается от всех пошлин на американские товары, но «это не сработало», отмечает издание.

Bloomberg назвал потери богатейших людей мира от пошлин США
Бизнес
Джефф&nbsp;Безос (слева) и Марк Цукерберг

Американский президент ввел пошлины в отношении товаров из 211 стран и территорий 2 апреля. Для отдельных государств они достигнут 50%, для Вьетнама — 46%, Индии — 26%. Трамп обосновал это решение необходимостью восстановления экономики США и назвал введение пошлин «декларацией экономической независимости».

Накануне республиканец заявил, что открыт для переговоров о торговле с другими странами, если те готовы предложить США «что-то феноменальное». По словам президента, пошлины дают Соединенным Штатам «огромные возможности» для обсуждений, и Вашингтону «звонили все страны».

4 апреля Трамп заявил, что провел переговоры с вьетнамскими властями, по итогам которых те выразили готовность отменить все пошлины в отношении американских товаров. До этого о снижении сборов объявило правительство Камбоджи

Ряд стран, в частности, Китай и Канада, пообещали ответные меры. Они вступят в силу 9 апреля, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп США пошлины зеркальные тарифы Индия Израиль Вьетнам
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Глава Минфина заявил, что США получат с таможенных пошлин до $600 млрд
Политика
Трамп заявил, что Китай после введения пошлин «запаниковал»
Политика
Европу предупредили о наплыве дешевых товаров из Азии после пошлин США
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Генсек НАТО призвал Россию «делать больше» для урегулирования на УкраинеПолитика, 08:39
16 российских компаний объявили дивиденды в 2025 году: кто и сколькоИнвестиции, 08:30
Трамп начал с тремя странами переговоры о смягчении пошлинПолитика, 08:22
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 08:16
Часть жителей Алтайского края остались без света из-за сильного ветраОбщество, 08:14
Глава Минфина заявил, что США получат с таможенных пошлин до $600 млрдПолитика, 08:04
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 07:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Овечкин обратился к российским болельщикам после исторической шайбыСпорт, 07:59
Минобороны сообщило о перехвате 49 украинских БПЛА над девятью регионамиПолитика, 07:44
1 гол осталось Овечкину, чтобы побить рекорд ГретцкиСпорт, 07:43
Сталкера Скарлетт Йоханссон арестовали за угрозу устроить взрывОбщество, 07:38
Видео гола Овечкина, позволившего ему повторить рекорд Гретцки в НХЛСпорт, 07:17
Ким Чен Ын испытал снайперскую винтовкуПолитика, 07:14
FA сообщил о невозможности сделать с КНР и Россией «Киссинджера наоборот»Политика, 07:09