Трамп начал с тремя странами переговоры о смягчении пошлин

Трамп ввел пошлины в отношении товаров из более 200 стран, для Вьетнама они составили 46%, для Индии — 26%, а Израиля — 17%. Республиканец говорил, что открыт к переговорам, если ему предложат «что-то феноменальное»

Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля возможность заключить торговые соглашения, которые могли бы снизить объявленные в их отношении экспортные пошлины, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным Axios, израильский премьер Биньямин Нетаньяху планирует в понедельник, 7 апреля, встретиться с Трампом в Белом доме, «чтобы попытаться договориться о сделке об отмене пошлин». Для Израиля они составили 17%.

Страна пыталась избежать новых мер США, объявив, что отказывается от всех пошлин на американские товары, но «это не сработало», отмечает издание.

Американский президент ввел пошлины в отношении товаров из 211 стран и территорий 2 апреля. Для отдельных государств они достигнут 50%, для Вьетнама — 46%, Индии — 26%. Трамп обосновал это решение необходимостью восстановления экономики США и назвал введение пошлин «декларацией экономической независимости».

Накануне республиканец заявил, что открыт для переговоров о торговле с другими странами, если те готовы предложить США «что-то феноменальное». По словам президента, пошлины дают Соединенным Штатам «огромные возможности» для обсуждений, и Вашингтону «звонили все страны».

4 апреля Трамп заявил, что провел переговоры с вьетнамскими властями, по итогам которых те выразили готовность отменить все пошлины в отношении американских товаров. До этого о снижении сборов объявило правительство Камбоджи

Ряд стран, в частности, Китай и Канада, пообещали ответные меры. Они вступят в силу 9 апреля, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.