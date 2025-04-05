В Шотландии задержали пять человек по делу о порче поля для гольфа Трампа

В Шотландии полиция арестовала пятерых подозреваемых в вандализме на принадлежащем президенту США Дональду Трампу поле для гольфа Ailsa Course в Trump Turnberry. Об этом сообщила The Scottish Sun со ссылкой на полицию.

Ранее представители группы «Палестинские действия» нанесли на стены гольф-клуба антитрамповские и пропалестинские граффити и разбили уличные фонари на частной территории. На клубный дом активисты распылили краску, а также выкопали часть травы. На лужайке они написали: «Газа не продается».

В пятницу, 4 апреля, там сообщили об аресте двух человек в ходе расследования. До этого были арестованы сначала 33-летний мужчина, потом еще двое пенсионеров.

Один пропалестинский активист залез на Биг-Бен в Лондоне с флагом и снял видео. Территорию вокруг часовой башни оцепили экстренные службы, также на место прибыла полиция. Тем, кто стоял внизу, мужчина кричал, что мирных протестующих жестко арестовывают, а также заявил, что пришел с протестом в «так называемый центр демократии» в Британии.

В середине марта десятки пропалестинских активистов собрались в вестибюле башни Трампа в Нью-Йорке в знак протеста против ареста и задержания студента Колумбийского университета Махмуда Халиля. Власти США заявили перед этим, что депортируют Халиля в связи с его пропалестинской деятельностью.

США выступают посредниками в войне между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Израиль координирует свои действия против ХАМАС с США. Американский президент Дональд Трамп 5 марта потребовал от группировки освободить всех удерживаемых заложников и вернуть тела убитых, а от руководства сектора Газа — покинуть полуэксклав. В противном случае Израилю поставят «все необходимое, чтобы закончить работу», пообещал он. Передача заложников входила в условия ранее заключенного перемирия между воюющими сторонами. В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по Газе.