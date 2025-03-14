В башне Трампа еврейские активисты устроили пропалестинский митинг. Видео
Десятки пропалестинских активистов собрались в вестибюле башни Трампа в Нью-Йорке 13 марта в знак протеста против ареста и задержания студента Колумбийского университета Махмуда Халиля, сообщает Reuters.
Организатором протестов выступила организация «Еврейский голос за мир» (Jewish Voice for Peace). Как отмечает Reuters, она является крупнейшей и наиболее влиятельной еврейской антисионистской организацией в США.
Власти США намерены депортировать Халиля в связи с его пропалестинской деятельностью.
По данным Департамента полиции Нью-Йорка, у башни Трампа на Пятой авеню в Манхэттене 13 марта собрались не менее 150 протестующих.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, можно было увидеть плакаты протестующих с надписями «Сражайтесь с нацистами, а не со студентами» и «Свободу Махмуду, свободу Палестине».
Полиция Нью-Йорка арестовала некоторых протестующих, однако не назвала количество задержанных.
Каз Доутри, заместитель мэра Нью-Йорка по вопросам общественной безопасности, заявил в эфире телеканала Fox News, что все протестующие были выведены из здания Trump Tower.
Администрация Трампа обещала депортировать активистов, приехавших в США из других стран и участвовавших в незаконных протестах против политики Израиля в университетах США, связанных с войной Израиля и ХАМАС.
Халиль, имеющий законное право находиться в США, был заметной фигурой в пропалестинских протестах в Колумбийском университете, отмечает Reuters. Президент Трамп в посте в соцсетях назвал его «радикалом, поддерживающим ХАМАС», и добавил, что за арестом Халиля последуют задержания других пропалестинских активистов.
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