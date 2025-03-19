Нетаньяху заявил об усилении боевых действий против ХАМАС
Израиль будет действовать против палестинского движения ХАМАС с нарастающей мощью, заявил в обращении к нации израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Он отметил, что Израиль будет вести переговоры с движением только «под огнем».
«Мы продолжим сражаться, чтобы достичь всех целей войны, освобождения всех наших заложников, уничтожения ХАМАС и гарантии того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля», — сказал Нетаньяху.
По словам израильского премьера, ХАМАС отвергал каждое предложение о продолжении режима прекращения огня, в результате чего Израиль вернулся к боевым действиям против движения.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США подписали соглашение о прекращении огня в январе 2025 года. На первом этапе оно предполагало обмен 33 израильских заложников на 110 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и освобождение 1 тыс. жителей Газы, задержанных 8 октября 2023 года.
Первый этап перемирия завершился 1 марта, переговоры о втором так и не начались.
Ранее Израиль возобновил удары по сектору Газа. Власти отметили, что нынешняя операция бессрочная, и она будет расширяться.
Так, в ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаках «на террористические объекты» ХАМАС и «Исламского джихада» (вторая по величине боевая группировка в Газе, запрещенная в России террористическая организация). По данным палестинского Минздрава, которые привел Al Jazeera, в результате погибли по меньшей мере 400 человек.
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