Мужчина с флагом Палестины залез на Биг-Бен. Видео

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Пропалестинский активист залез на Биг-Бен в Лондоне с флагом и снял видео.

Территорию вокруг часовой башни оцепили экстренные службы, также на место прибыла полиция. Представитель полиции сообщил, что идет работа над «безопасным разрешением» ситуации, передает The Guardian.

По данным издания, по состоянию на 10:20 (13:20 мск), мужчина находился на башне уже в течение трех часов. Тем, кто стоял внизу, он кричал, что мирных протестующих жестко арестовывают, а также заявил, что пришел с протестом в «так называемый центр демократии» в Британии.

The Guardian пишет, что одновременно с протестом на Биг-Бене акция прошла на одном из полей для гольфа в Шотландии, принадлежащих американскому президенту Дональду Трампу. Ночью на клубном доме на курорте распылили краску, а также выкопали часть травы. На лужайке активисты написали: «Газа не продается».