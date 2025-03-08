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Мужчина с флагом Палестины залез на Биг-Бен. Видео

Мужчина с флагом Палестины забрался на Биг-Бен

Мужчина с флагом Палестины залез на Биг-Бен. Видео
Video

Пропалестинский активист залез на Биг-Бен в Лондоне с флагом и снял видео.

Территорию вокруг часовой башни оцепили экстренные службы, также на место прибыла полиция. Представитель полиции сообщил, что идет работа над «безопасным разрешением» ситуации, передает The Guardian.

По данным издания, по состоянию на 10:20 (13:20 мск), мужчина находился на башне уже в течение трех часов. Тем, кто стоял внизу, он кричал, что мирных протестующих жестко арестовывают, а также заявил, что пришел с протестом в «так называемый центр демократии» в Британии.

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Фото:Ramadan Abed / Reuters

The Guardian пишет, что одновременно с протестом на Биг-Бене акция прошла на одном из полей для гольфа в Шотландии, принадлежащих американскому президенту Дональду Трампу. Ночью на клубном доме на курорте распылили краску, а также выкопали часть травы. На лужайке активисты написали: «Газа не продается».

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Теги
Палестина Лондон Великобритания Биг-Бен активисты
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