Трамп начал «последнее предупреждение» ХАМАС со слова «шалом»

Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников и вернуть тела убитых, а руководство сектора Газа покинуть территорию. Он заявил, что Израилю поставляют «все необходимое, чтобы закончить работу» в противном случае

Фото: Win McNamee / CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после встречи с освобожденными из плена палестинского исламистского движения ХАМАС израильскими заложниками обратился к группировке с «последним предупреждением».

«Шалом ХАМАС» означает «здравствуйте» и «до свидания» — вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные! Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, ни один член Хамаса не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю», — говорится в публикации в аккаунте Трампа в его соцсети Truth Social.

Он добавил, что сейчас для «руководства» самое время покинуть сектор Газа, а мирным жителям региона пообещал «прекрасное будущее», если они не будут удерживать заложников. «Если вы это сделаете, вы МЕРТВЫ! Примите РАЗУМНОЕ решение. ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС, ИЛИ ПОЗЖЕ ВЫ ПОПЛАТИТЕСЬ!» — добавил президент США.

«Шалом» — «привет» на иврите. Также переводится как «мир».

До этого Axios, The New York Times и Reuters сообщали, что посланник США по освобождению заложников Адам Боулер ведет секретные прямые переговоры с представителями ХАМАС. По их данным, стороны встречались в столице Катара Дохе, переговоры сосредоточены на освобождении последнего заложника с гражданством США, который считается живым, Эдана Александера. Reuters уточняет, что обсуждается также более широкая сделка по освобождению всех заложников и способы достижения долгосрочного перемирия.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, отвечая на вопрос, не противоречит ли это позиции США не вести переговоры с признанными Вашингтоном террористическими организациями, заявила, что Боулер «имеет полномочия разговаривать с кем угодно, добавив, что с Израилем проконсультировались по этому вопросу.

2 марта истек первый этап сделки о перемирии между ХАМАС и Израилем и обмене заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках сделки были освобождены 44 израильских заложника, удерживаемых в Газе, и около 2 тыс. палестинских заключенных, находившихся в Израиле. По оценкам израильской стороны, в плену остаются 59 человек, из них по меньшей мере 32 числятся погибшими.

Израиль одобрил предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на период Рамадана (до 29 марта) и Песаха (12-19 апреля).

ХАМАС не принял предложение, выступив за переход ко второй фазе соглашения, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора Газа и освобождение всех оставшихся заложников.

Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Kan передавал, что израильская сторона готова возобновить боевые действия в секторе Газа в качестве крайней меры, если ХАМАС не одобрит продление первого этапа сделки.

Трамп предлагал переселить население сектора Газа в соседние арабские страны: они могли бы выделить для палестинцев территории, обустройством которых займутся более богатые ближневосточные государства. США намерены получить контроль над сектором Газа, обезвредить боеприпасы, избавиться от разрушенных зданий и способствовать его экономическому развитию, говорил он, добавляя, что территория может со временем превратиться «в Ривьеру Ближнего Востока».

По оценкам Уиткоффа, реконструкция может занять от десяти до 15 лет.