 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Трамп начал «последнее предупреждение» ХАМАС со слова «шалом»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников и вернуть тела убитых, а руководство сектора Газа покинуть территорию. Он заявил, что Израилю поставляют «все необходимое, чтобы закончить работу» в противном случае
Фото: Win McNamee / CNP / Global Look Press
Фото: Win McNamee / CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после встречи с освобожденными из плена палестинского исламистского движения ХАМАС израильскими заложниками обратился к группировке с «последним предупреждением».

«Шалом ХАМАС» означает «здравствуйте» и «до свидания» — вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные! Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, ни один член Хамаса не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю», — говорится в публикации в аккаунте Трампа в его соцсети Truth Social.

Он добавил, что сейчас для «руководства» самое время покинуть сектор Газа, а мирным жителям региона пообещал «прекрасное будущее», если они не будут удерживать заложников. «Если вы это сделаете, вы МЕРТВЫ! Примите РАЗУМНОЕ решение. ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС, ИЛИ ПОЗЖЕ ВЫ ПОПЛАТИТЕСЬ!» — добавил президент США.

«Шалом» — «привет» на иврите. Также переводится как «мир».

Израиль одобрил план США о продлении перемирия с ХАМАС
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

До этого Axios, The New York Times и Reuters сообщали, что посланник США по освобождению заложников Адам Боулер ведет секретные прямые переговоры с представителями ХАМАС. По их данным, стороны встречались в столице Катара Дохе, переговоры сосредоточены на освобождении последнего заложника с гражданством США, который считается живым, Эдана Александера. Reuters уточняет, что обсуждается также более широкая сделка по освобождению всех заложников и способы достижения долгосрочного перемирия.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, отвечая на вопрос, не противоречит ли это позиции США не вести переговоры с признанными Вашингтоном террористическими организациями, заявила, что Боулер «имеет полномочия разговаривать с кем угодно, добавив, что с Израилем проконсультировались по этому вопросу.

2 марта истек первый этап сделки о перемирии между ХАМАС и Израилем и обмене заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках сделки были освобождены 44 израильских заложника, удерживаемых в Газе, и около 2 тыс. палестинских заключенных, находившихся в Израиле. По оценкам израильской стороны, в плену остаются 59 человек, из них по меньшей мере 32 числятся погибшими.

Израиль одобрил предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о продолжении перемирия на период Рамадана (до 29 марта) и Песаха (12-19 апреля).

ХАМАС не принял предложение, выступив за переход ко второй фазе соглашения, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора Газа и освобождение всех оставшихся заложников.

Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Kan передавал, что израильская сторона готова возобновить боевые действия в секторе Газа в качестве крайней меры, если ХАМАС не одобрит продление первого этапа сделки.

Трамп предлагал переселить население сектора Газа в соседние арабские страны: они могли бы выделить для палестинцев территории, обустройством которых займутся более богатые ближневосточные государства. США намерены получить контроль над сектором Газа, обезвредить боеприпасы, избавиться от разрушенных зданий и способствовать его экономическому развитию, говорил он, добавляя, что территория может со временем превратиться «в Ривьеру Ближнего Востока».

По оценкам Уиткоффа, реконструкция может занять от десяти до 15 лет.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп ХАМАС Израиль сектор Газа
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Израиль заблокировал доступ гумпомощи в сектор Газа
Политика
Рубио поручил ускорить поставки оружия Израилю на $4 млрд
Политика
Израиль одобрил план США о продлении перемирия с ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
Белый дом заявил о продолжающихся переговорах о ресурсной сделке с КиевомПолитика, 03:29
Трамп начал «последнее предупреждение» ХАМАС со слова «шалом»Политика, 02:31
Захарова отреагировала на слова Макрона о РоссииПолитика, 02:03
В Ирландии одобрили проект, разрешающий отправку спецназа на УкраинуПолитика, 01:53
Reuters узнал о скором завершении плана Франции и Британии по УкраинеПолитика, 01:40
Клуб вратаря сборной России проиграл «Ливерпулю» на последних минутахСпорт, 01:11
Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и ЕвропыПолитика, 01:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Кривом Роге и Днепре прозвучали взрывыПолитика, 00:57
На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию в ВСУ россиянинаПолитика, 00:52
Экс-тренера «Милана» дисквалифицировали на «беспрецедентный» срокСпорт, 00:43
Белый дом объяснил приостановку помощи Украине пересмотром финансированияПолитика, 00:37
Азербайджан решил закрыть представительство Красного Креста в странеПолитика, 00:04
В России изменился топ регионов-лидеров по количеству студентовОбщество, 00:01
Счетная палата указала на недостатки мер господдержки инновацийТехнологии и медиа, 00:01