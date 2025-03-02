Израиль одобрил план США о продлении перемирия с ХАМАС

План США подразумевает освобождение половины израильских заложников в первый день, остальных — когда стороны договорятся о постоянном прекращении огня. ХАМАС против продления первого этапа соглашения

Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль одобрил предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о продолжении перемирия с ХАМАС, первый этап которого истекает 2 марта, сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера Биньямина Нетаньяху.

В соответствии с планом, прекращение огня продлевается на периоды Рамадана, который завершится 29 марта, и Песаха, который закончится 19 апреля.

Как сообщили в канцелярии, предполагается, что в первый день продленного режима будет освобождена половина заложников (живых и погибших). Остальных освободят, если будет достигнута договоренность о постоянном прекращении огня. В плену палестинских боевиков остаются 59 человек, из них по меньшей мере 32 числятся погибшими

ХАМАС еще не принял план Уиткоффа, сообщили в канцелярии Нетаньяху. Там напомнили, что первоначальное соглашение позволяет Израилю возобновить боевые действия после 1 марта, если переговоры будут признаны неэффективными.

Reuters писал, что палестинская группировка выступает против продления первой фазы прекращения огня и настаивает на переходе ко второй, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора Газа и освобождение всех оставшихся заложников.

27 февраля в Каире начались непрямые переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Израильские власти восприняли их скептически: по словам главы МИДа Гидеона Саара, правительство сомневается в возможности достичь договоренности с ХАМАС, а министр обороны Исраэль Кац заявил, что группировка готовит новые атаки на израильские города. В ХАМАС на это ответили, что именно Израиль «планирует новую эскалацию».