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Военная операция на Украине ,  
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Дмитриев заявил, что Трамп предотвратил начало третьей мировой войны

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, заявил представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Fox News.

«Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования», — сказал он.

Дмитриев находился с визитом в Вашингтоне 2–3 апреля. По данным NBC News, там он встретился с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. На встрече обсуждались условия урегулирования конфликта на Украине и требования президента России Владимира Путины для прекращения боевых действий.

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Кирилл Дмитриев

CNN, Reuters и Washington Post также cообщали о встрече Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По словам главы РФПИ, стороны обсуждали сотрудничество в Арктике, добычу редкоземельных металлов и восстановление прямого авиасообщения между Россией и США.

По данным Bloomberg, после поездки Дмитриева в США американская сторона ждет от него доклада Путину, чтобы продвинуться дальше в переговорах о прекращении огня на Украине.

В конце марта президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями против российской нефти, если по вине Москвы не удастся заключить перемирие на Украине. Также президент США заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН.

По мнению российского президента, это могло бы позволить провести на Украине выборы и привести к власти правительство, с которым Россия могла бы вести переговоры.

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Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
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Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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