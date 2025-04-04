NBC узнал, с кем встречался Дмитриев в Вашингтоне

Глава РФПИ обсуждал с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином урегулирование на Украине, встреча прошла по просьбе Трампа, передает NBC News. Дмитриев оценил итоги переговоров словами «три шага вперед»

Кирилл Дмитриев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 3 апреля встретился с сенаторами-республиканцами, передает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, речь идет о Линдси Грэме (сенатор от Южной Каролины) и Маркуэйне Маллине (сенатор от штата Оклахома). Эта встреча состоялась по просьбе президента США Дональда Трампа, в ходе нее обсуждались условия урегулирования конфликта на Украине и требования российского лидера Владимира Путина для прекращения огня, уточнили источники.

Остается неизвестным, принимал ли участие в этой встрече Трамп, передает NBC News.

Дмитриев находился с визитом в Вашингтоне 2–3 апреля. CNN, Reuters и Washington Post ранее сообщали о его встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Она была посвящена двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона, а также урегулированию на Украине, уточнял телеканал. По словам Дмитриева, он встретился с ключевыми представителями администрации Трампа и обсудил сотрудничество в Арктике, добычу редкоземельных элементов и восстановление прямого авиасообщения. В разговоре с Newsmax он уточнил, что затрагивались и геополитические вопросы. Итоги этих переговоров глава РФПИ оценил словам «три шага вперед».

Поездке Дмитриева предшествовала критика Трампа насчет заявлений Путина о возможности введения на Украине временного управления под эгидой ООН. Президент США пригрозил вторичными пошлинами на российскую нефть, если не удастся заключить перемирие по вине Москвы. Окружение республиканца посоветовало не звонить президенту России до того момента, пока он не согласится на полное прекращение огня на Украине, писал NBC News. Источник Bloomberg рассказал, что в Вашингтоне ожидают, когда Дмитриев расскажет об итогах визита Путину, после чего можно будет предпринять дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.