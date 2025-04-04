Bloomberg узнал, чего ждут США для дальнейших шагов с Россией
США ждут, когда спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев расскажет об итогах своей поездки в Вашингтон российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По словам собеседника, после этого стороны смогут предпринять дальнейшие шаги в переговорах о прекращении огня на Украине.
Дмитриев рассказал, что в ходе визита 2–3 апреля встретился «с ключевыми членами администрации» президента Дональда Трампа, не уточнив, с кем именно (по данным CNN, он встречался со спецпосланником Стивом Уиткоффом, об этом же пишет Bloomberg). Стороны обсудили восстановление диалога, сотрудничество в Арктике, редкоземельные элементы и прямое авиасообщение.
В разговоре с Newsmax глава РФПИ заявил, что речь шла не только об экономических, но и о геополитических вопросах: «Я был одним из тех, кто в начале конфликта на Украине говорил, что возможно только дипломатическое решение».
Поездка состоялась через несколько дней после того, как Трамп выразил недовольство комментариями Путина и президента Украины Владимира Зеленского о конфликте. В частности, республиканец заявил, что был «очень зол», после того как российский лидер поставил под сомнение легитимность украинского коллеги и предложил обсудить введение в соседней стране временного управления под эгидой ООН. Зеленского Трамп обвинил в отказе от сделки о добыче полезных ископаемых и пригрозил «очень большими проблемами». Однако позже, 3 апреля, президент США выразил уверенность, что оба лидера готовы к соглашению о перемирии.
По данным NBC, окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока Россия не согласится на полное прекращение огня.
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