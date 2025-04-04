Дмитриев объяснил, почему Россия не просит ослабить санкции

Российская экономика справляется с санкциями, заявил глава РФПИ. Дмитриев допустил, что ограничения отменят, когда американские компании захотят вернуться

Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в интервью CNN, что на встречах с представителями администрации Дональда Трампа не поднимал вопрос об ослаблении санкций против России.

«На данный момент мы не просим о каком-либо ослаблении санкций. Мы просто отмечаем, что если Америка хочет больше бизнеса с Россией <...> то, конечно, США могут это сделать», — сказал он. По словам Дмитриева, многие в России считают, что санкции «помогли стране снизить зависимость от Запада» (цитата по ТАСС).

Российская экономика хорошо справляется с ограничениями, заявил Дмитриев в разговоре с Fox News. Он отметил, что российский ВВП в прошлом году вырос на 4%, в то время как рост в Европе составил 1%. Отношение госдолга к ВВП в России составляет 18%, а в Европе — 100%, заявил он. «Санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться, захотят воспользоваться возможностями бизнеса в России», — допустил глава РФПИ.

Потери американского бизнеса от ухода с российского рынка он оценил в $300 млрд.

Россия считает санкции Запада незаконными, их отмена — одно из требований для запуска мирного процесса, которые прошлым летом озвучивал президент Владимир Путин.

Дмитриев сообщал, что во время его поездки в Вашингтон 2-3 апреля стороны обсуждали сотрудничество в Арктике, вопрос добычи редкоземельных элементов, восстановление прямого авиасообщения, а также возвращение американских компаний в Россию. По данным CNN, он встречался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который дважды общался с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Сам Дмитриев с 2022 года находится под американскими ограничениями, телеканал передавал, что Вашингтон временно отменил их, чтобы глава РФПИ мог получить визу.

Трамп на прошлой неделе пригрозил вторичными пошлинами на всю нефть из России, если не удастся добиться прекращения огня на Украине по вине Москвы. 2 апреля республиканец объявил о введении пошлин до 50% на импорт из разных стран, они коснулись в том числе ЕС и таких стран, как Китай, Индия, Австралия, Южная Корея и т.д. России в этом списке не оказалось. Белый дом пояснил, что страна уже находится под санкциями США, которые «исключают какую-либо значимую торговлю».