Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США
В ответ на пошлины США президент Франции Эмманюэль Макрон призвал компании приостановить инвестиции в Соединенные Штаты, пишет Le Figaro.
Пауза нужна до тех пор, пока ситуация не прояснится, заявил политик на встрече в Елисейском дворце с представителями отраслей, затронутых американскими нововведениями.
«Какой смысл в том, что крупные европейские игроки будут инвестировать миллиарды евро в американскую экономику, в то время как США наносят нам удар? Необходима коллективная солидарность», — пояснил он.
Макрон назвал тарифы «шоком для международной торговли» и подчеркнул важность европейского единства перед новым вызовом. По словам политика, ответные меры должны быть скоординированы по отраслям в масштабах всего континента.
Сами США, будь то американские корпорации или граждане, станут слабее и беднее, поскольку пошлины негативно скажутся прежде всего на экономике Соединенных Штатов, заключил президент Франции.
США объявили о введении пошлин на товары из других стран по всему миру 2 апреля. Размер тарифов будет в диапазоне от 10 до 50%. Для ЕС сбор составит 20%, для Лесото и Сен-Пьера и Микелона (заморская территория Франции) — максимальные 50%.
Введение пошлин президент США Дональд Трамп объяснил тем, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».
Мировые лидеры негативно отреагировали на увеличение сборов. Например, в ФРГ исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц заявил, что в этой истории «будут только проигравшие», а министр экономики Роберт Хабек сравнил введение тарифов с началом военной операции России на Украине.
Китайские чиновники пообещали ввести контрмеры. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба также заявил о рассмотрении страной возможности ответных мер, о контрмерах сказал и премьер-министр Канады Марк Карни.
В отношении России и Белоруссии США пошлины не ввели. Как пояснил американский министр финансов Скотт Бессент, продукцию из этих стран не поставляют в Соединенные Штаты.
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