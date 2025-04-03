Китай пообещал ввести контрмеры в ответ на товарные пошлины США

Китай намерен ввести контрмеры в ответ на товарные пошлины в отношении китайской продукции, которые накануне анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства коммерции Китая в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы.

«Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов», — сообщили в ведомстве.

В Минкоммерции добавили, что введенные со стороны США тарифы «наносят серьезный ущерб законным правам и интересам всех стран и «являются типичной практикой одностороннего запугивания».

В ведомстве также отметили, что повышение пошлин «не сможет решить собственные проблемы США, а протекционизм Трампа не только нанесет ущерб американским интересам, но и поставит под угрозу глобальное экономическое развитие, а также стабильность цепочек производства и поставок продукции».

Фото: White House/X Фото: White House/X Фото: White House/X Фото: White House/X

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал список пошлин для более 250 стран мира, в том числе и Китая. Тарифы в отношении этой страны составят 34%. Они будут действовать с 9 апреля 2025 года. Как объяснил Трамп, размер вводимых тарифов составляет половину пошлин, которыми страны облагают США. В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент пояснил, что они будут суммироваться с уже существующими пошлинами и сборами, поэтому общая ставка пошлин для Пекина составит 54%. .