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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Шольц увидел только проигравших из-за введения Трампом пошлин

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Возвращение Трампа в Белый дом
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Новые пошлины США
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины для стран по всему миру. Размер пошлин в отношении ЕС составит 20%. В феврале в Германии заявили, что Европа готова ответить на пошлины и что США «тоже есть что терять»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Объявленные президентом США Дональдом Трампом масштабные импортные пошлины — «в корне неправильные». Об этом заявил исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц, передает Bild.

«Будут только проигравшие», — сказал он.

Политик также назвал пошлины атакой на торговую систему, которая создала «процветание во всем мире».

2 апреля президент США Дональд Трамп и ввел пошлины, которые дополнят уже существующие сборы, для стран по всему миру. По его словам, это необходимо, потому что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Политик заявил, что 2 апреля войдет в историю как «день возрождения американской промышленности». Он также объявил в стране чрезвычайное положение из-за торгового дефицита в $1,2 трлн.

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Размер тарифов для разных государств составит от 10% (минимальный базовый тариф для всех) до 50%. Так, в отношении Китая введут пошлины в размере 34% (итого — 54%, потому что до этого Трамп уже ввел пошлины в 20%), Европейского союза — 20%, Индии — 26%, Вьетнама — 46%. Наибольшие новые пошлины — в размере 50% — будут для Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.

Тарифы затронут и несколько стран бывшего СССР, например Казахстан (27%), Молдавию (31%), Украину (10%).

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России и Белоруссии в списке нет. США не стали вводить пошлины на импорт товаров из этих стран, так как продукцию из них не поставляют в Соединенные Штаты, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент.

Европа готова ответить на пошлины Трампа, об этом еще в феврале заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. По его словам, в ЕС Трамп «атакует» прежде всего немецкие компании, поскольку у Германии самый большой профицит торгового баланса по отношению к США.

Хабек также подчеркнул, что тарифы приведут к росту инфляции в США, поэтому американцам «тоже есть что терять».

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Мелиса Савина
Олаф Шольц Дональд Трамп таможенные пошлины США Германия ЕС
Олаф Шольц фото
Олаф Шольц
политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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