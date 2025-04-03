Шольц увидел только проигравших из-за введения Трампом пошлин
Объявленные президентом США Дональдом Трампом масштабные импортные пошлины — «в корне неправильные». Об этом заявил исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц, передает Bild.
«Будут только проигравшие», — сказал он.
Политик также назвал пошлины атакой на торговую систему, которая создала «процветание во всем мире».
2 апреля президент США Дональд Трамп и ввел пошлины, которые дополнят уже существующие сборы, для стран по всему миру. По его словам, это необходимо, потому что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Политик заявил, что 2 апреля войдет в историю как «день возрождения американской промышленности». Он также объявил в стране чрезвычайное положение из-за торгового дефицита в $1,2 трлн.
Размер тарифов для разных государств составит от 10% (минимальный базовый тариф для всех) до 50%. Так, в отношении Китая введут пошлины в размере 34% (итого — 54%, потому что до этого Трамп уже ввел пошлины в 20%), Европейского союза — 20%, Индии — 26%, Вьетнама — 46%. Наибольшие новые пошлины — в размере 50% — будут для Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.
Тарифы затронут и несколько стран бывшего СССР, например Казахстан (27%), Молдавию (31%), Украину (10%).
России и Белоруссии в списке нет. США не стали вводить пошлины на импорт товаров из этих стран, так как продукцию из них не поставляют в Соединенные Штаты, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент.
Европа готова ответить на пошлины Трампа, об этом еще в феврале заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. По его словам, в ЕС Трамп «атакует» прежде всего немецкие компании, поскольку у Германии самый большой профицит торгового баланса по отношению к США.
Хабек также подчеркнул, что тарифы приведут к росту инфляции в США, поэтому американцам «тоже есть что терять».
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