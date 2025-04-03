Какие пошлины вводят США. Список
США объявили о введении пошлин на товары из других стран. Они будут достигать 50%, следует из таблицы, которую опубликовал Белый дом.
Тарифы высчитаны следующим образом — они составляют 50% от тех тарифов, которые страна ввела в отношении товаров из США. В левой колонке указаны тарифы, которые ввели страны на товары из Америки, в правой — размер пошлин, которые вводят США. При этом есть и базовый тариф — в 10%, который установлен для стран с пошлинами в 10% на американские товары.
Максимальный тариф в 50% введен для Лесото и Сен-Пьера и Микелона (заморская территория Франции).
Для некоторых стран бывшего СССР тариф достигает 31% (Молдавия). Для Украины он составит 10%, Россия в списке не упоминается.
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