Какие пошлины вводят США. Список

Появился список с пошлинами США для других стран

США объявили о введении пошлин на товары из других стран. Они будут достигать 50%, следует из таблицы, которую опубликовал Белый дом.

Фото: White House/X Фото: White House/X Фото: White House/X Фото: White House/X

Тарифы высчитаны следующим образом — они составляют 50% от тех тарифов, которые страна ввела в отношении товаров из США. В левой колонке указаны тарифы, которые ввели страны на товары из Америки, в правой — размер пошлин, которые вводят США. При этом есть и базовый тариф — в 10%, который установлен для стран с пошлинами в 10% на американские товары.

Максимальный тариф в 50% введен для Лесото и Сен-Пьера и Микелона (заморская территория Франции).

Для некоторых стран бывшего СССР тариф достигает 31% (Молдавия). Для Украины он составит 10%, Россия в списке не упоминается.