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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Какие пошлины вводят США. Список

Появился список с пошлинами США для других стран
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

США объявили о введении пошлин на товары из других стран. Они будут достигать 50%, следует из таблицы, которую опубликовал Белый дом.

Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X
Фото: White House/X

Тарифы высчитаны следующим образом — они составляют 50% от тех тарифов, которые страна ввела в отношении товаров из США. В левой колонке указаны тарифы, которые ввели страны на товары из Америки, в правой — размер пошлин, которые вводят США. При этом есть и базовый тариф — в 10%, который установлен для стран с пошлинами в 10% на американские товары.

Максимальный тариф в 50% введен для Лесото и Сен-Пьера и Микелона (заморская территория Франции).

Для некоторых стран бывшего СССР тариф достигает 31% (Молдавия). Для Украины он составит 10%, Россия в списке не упоминается.

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Дональд Трамп США пошлины
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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