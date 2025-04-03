Министр экономики ФРГ сравнил тарифы Трампа с военной операцией

Размер тарифов для ЕС составит 20%. Ранее исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что пошлины — это атака на торговую систему, которая создала «процветание во всем мире»

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Введение США тарифов на импортные товары сопоставимо с началом Россией военной операции на Украине и угрозой дефицита газа, заявил исполняющий обязанности министра экономики ФРГ Роберт Хабек, пишет Der Spiegel.

Он отметил, это было самое резкое повышение тарифов за 90 лет.

Хабек напомнил, что глобализация означает разделение работы и «выигрыша» всеми странами и сами США были крупнейшим получателем выгоды от глобализации. «В предыдущие годы в США были бы значительно более высокие темпы роста, чем в Европе. То, что они неравномерно распределяют это в своей стране, — их внутриполитическая проблема, но это просто неправильно», — сказал Хабек.

В феврале министр также заявил, в ЕС пошлины «атакуют» прежде всего немецкие компании, поскольку у Германии самый большой профицит торгового баланса по отношению к США.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины, которые дополнят уже существующие сборы, для стран по всему миру 2 апреля. По его словам, это необходимо, потому что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Размер тарифов для разных государств составит от 10% (минимальный базовый тариф для всех) до 50%. В отношении Европейского союза он будет 20%.

О том, что объявленные масштабные импортные пошлины США «в корне неправильные», 3 апреля заявил и исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц. «Будут только проигравшие», — сказал он.

Политик также назвал пошлины атакой на торговую систему, которая создала «процветание во всем мире».