Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Белоруссии

США не стали вводить пошлины на импорт товаров из России и Белоруссии, так как продукция из этих стран не поставляется в США. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox News.

Он также подчеркнул, что другим странам стоит отказаться от ответных мер на пошлины, так как эти меры могут спровоцировать эскалацию. В интервью CNN до этого Бессент сказал: «Давайте посмотрим, к чему это приведет, потому что если вы примете ответные меры, то это приведет к эскалации».

По его словам, страны с торговым профицитом «традиционно всегда проигрывают при любой эскалации торговли», поэтому, предупреждает Бессент, «делать что-либо опрометчивое было бы неразумно».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила Axios, что Россия, Белоруссия, Куба и Северная Корея не включены в список стран, которые затронут новые тарифы, поскольку «они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами». В то же время она не исключила, что Россия может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями».

При этом, утверждает Axios, США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в тарифный список. Для них пошлины составляют 40% и 24% соответственно.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля анонсировал введение пошлин на импорт товаров из 260 стран мира. России, Белоруссии, Ирана и Северной Кореи в этом списке не было.

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