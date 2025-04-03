Как рассчитываются и чем грозят «ответные» пошлины администрации Трампа

Как рассчитываются «взаимные» импортные пошлины администрации Дональда Трампа и чем это грозит миру и США — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении базовой 10-процентной пошлины на импорт в США из большинства стран, а также более высоких индивидуальных «ответных» тарифов на импорт из нескольких десятков стран, доходящих почти до 50%.

Базовый тариф вступит в силу 5 апреля, повышенные «взаимные» пошлины — 9 апреля, следует из сообщения Белого дома.

Чем это грозит миру и США

Американские СМИ интерпретировали это как начало «глобальной торговой войны». Бывший экономист Минфина США Дэвид Бекворт назвал эти тарифы «идеальным рецептом для стагфляции и проигрыша» выборов в Конгресс в 2026 году, имея в виду, что импортные пошлины приведут к росту инфляции в США и одновременно замедлению экономического роста.

«Многие страны скорее всего окажутся в рецессии», — считает руководитель экономических исследований США в Fitch Ratings Олу Сонола.

Однако Ричард Стерн из консервативного аналитического центра Heritage Foundation заявил CNN, что другие страны действительно эксплуатируют торговые барьеры, субсидирование своих продуктов, кражу интеллектуальной собственности США. По его мнению, Трампу эти вводимые тарифы нужны не сами по себе, а как переговорное средство, чтобы сломать эти барьеры и прийти к «по-настоящему свободной и открытой глобальной торговле».

Фото: White House / X Фото: White House / X Фото: White House / X Фото: White House / X

Какие страны не попали под новые пошлины

Самые высокие тарифы вводятся на импорт в США из Камбоджи (49%), Лаоса (48%), Мадагаскара (47%), Вьетнама (46%), Шри-Ланки (44%), в отношении китайских товаров новая пошлина составит 34%, товаров из Евросоюза — 20%.

Эти пошлины, которые Трамп позиционирует как «взаимные» (reciprocal), то есть вводимые в ответ на недобросовестные торговые практики других стран, затронут государства, с которыми у США «крупнейшие торговые дефициты», сообщила администрация США. Американские СМИ заметили, что тарифы вводятся даже в отношении небольшой островной территории Токелау (а также в отношении ряда стран, с которыми у США в 2024 году был профицит торговли товарами), но России в списке нет. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что в список также не включены Куба, Белоруссия и Северная Корея, поскольку в отношении этих стран и так действуют жесткие санкции и высокие импортные пошлины.

Санкции США уже «исключают сколько-нибудь значимую торговлю» с Россией, пояснила Левитт.

Статистика американского Census Bureau (основное статистическое ведомство), изученная РБК, показывает, что в 2024 году США ввезли российских товаров на сумму $3 млрд, американский экспорт в Россию составил $526 млн, а торговый дефицит США с Россией таким образом составил $2,48 млрд. Дефицит США с Тринидад и Тобаго в прошлом году составил менее $400 млн, эта страна есть в списке «взаимных» пошлин.

Как посчитаны тарифы

В целом ответные тарифы для большинства стран посчитаны по простому принципу — половина от торгового дефицита США со страной X, поделенного на общий импорт США из этой страны, отмечает CNN. Например, в случае с Китаем дефицит (разность экспорта и импорта) в 2024 году составил $295 млрд, а импорт из Китая в США — $439 млрд. Исходя из этого, администрация Трампа считает, что КНР эффективно взимает с американских товаров тариф в 67%, а США «отвечают» половиной от него, то есть 34%. В отношении стран, с которыми у США по итогам 2024 года сложился профицит внешней торговли или по которым вышеуказанный расчет дает результат менее 10%, Белый дом решил ввести базовые пошлины в размере 10%.

Video

По словам Трампа, взаимные тарифы будут введены в размере половины от того, какими бы они должны были быть. «Тарифы не будут полностью взаимными. Я бы мог это сделать, да, но для многих стран это было бы тяжело», — пояснил он.

Как объясняет Управление торгового представителя США, «взаимный» тариф теоретически должен быть таким, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю США с каждым из своих торговых партнеров. Однако рассчитать индивидуальные тарифы, учитывающие тысячи факторов, связанных с тарифной, регуляторной, налоговой и другими политиками стран, невозможно, поэтому США выбрали более простой и общий подход.

Какая торговля осталась у России и США

По общему принципу базовой формулы взаимный тариф для России мог бы составить 41%. Внешнеторговая статистика США показывает, что Америка продолжает закупать у России некоторые товары, а именно ядерное топливо и металлы платиновой группы, плюс минеральные удобрения.

Так, в 2024 году США импортировали из России обогащенный уран для атомных электростанций на сумму $623,7 млн. Хотя в мае 2024 года США запретили импорт российской урановой продукции начиная с августа того года, американские импортеры могут получать разрешения от Минэнерго США на закупку ядерного топлива до 1 января 2028 года.

Импорт российских удобрений в США в 2024 году составил $1,07 млрд. Торговля сельхозпродукцией и удобрениями выведена из-под действия американских санкций.

Также в 2024 году США закупили российского необработанного палладия на $878 млн. Предыдущая администрация Джозефа Байдена в прошлом году рассматривала возможность санкций на поставки российского палладия, однако ограничений так и не было введено.

Что касается американского экспорта в Россию, то США до сих пор поставляют лекарственные средства ($133 млн в 2024 году) и медицинские приборы и устройства (более чем на $100 млн в 2024-м).

В январе 2025 года (последние доступные данные Census Bureau) американский экспорт в Россию составил около $35 млн, а импорт США из России — $196 млн, что подразумевает торговый дефицит для США в размере $161 млн.