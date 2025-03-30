Президент Сирии представил новое правительство страны
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа представил состав нового правительства страны и назвал его «правительством созидания и перемен». Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Аш-Шараа подчеркнул, что приоритетами в работе нового правительства станут борьба с коррупцией, развитие армии и укрепление экономики.
«Мы являемся свидетелями рождения нового этапа в истории страны», — отметил временный лидер Сирии во время церемонии, состоявшейся в Народном дворце в Дамаске.
Как передает телеканал, министр иностранных дел Асаад аш-Шайбани и министр обороны Мирхаф Абу Кусра сохранили свои посты. Глава Главного разведывательного управления Анас Хаттаб был назначен министром внутренних дел.
Среди новых назначений — Мазхар Алоис (министр юстиции), Мохаммед Абу аль-Хаир Шукри (министр вакуфов), Марван аль-Халаби (министр высшего образования), Мухаммед аль-Башир (министр энергетики), Хинд Кабват (министр социальных дел и труда), Мухаммад Юср Барния (министр финансов) и Нидаль аль-Шаар (министр экономики). Хинд Кабват стала единственной женщиной в новом правительстве.
Президент Сирии Башара Асада был свергнут в декабре 2024 года в результате наступления повстанческих сил. После взятия Дамаска оппозиция объявила о роспуске парламента, армии, сил безопасности и аннулировании Конституции.
Асад покинул страну и получил убежище в России. Временное правительство Сирии возглавил Мухаммед аль-Башир.
Новым лидером Сирии на переходный период стал Ахмед аш-Шараа (ранее был известен под именем Абу Мухаммад аль-Джулани), глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). Он получил полномочия сформировать законодательный совет для подготовки выборов и разработки новой Конституции.
Своими приоритетами аш-Шараа назвал восстановление государственных институтов, обеспечение гражданского мира и создание условий для экономического развития. Одним из первых решений стало роспуск партии «Баас», находившейся у власти с 1963 года. Ее генеральным секретарем с 2000 года являлся свергнутый Асад.
Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями. 28 января российская делегация впервые после падения режима Асада посетила страну.
По данным Sana, Дамаск обратился к России с просьбой о компенсациях «для восстановления доверия», однако в Кремле это не комментировали. При этом Москва выразила поддержку «позитивных изменений» в Сирии и подтвердила готовность помочь в восстановлении страны.
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