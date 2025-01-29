В Кремле не стали отвечать на сообщения о требованиях Сирии о компенсации

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Визит межведомственной делегации из России в Сирию 28 января — это важная поездка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше», — сказал он.

Пескову также задали вопрос о просьбе новых сирийских властей по поводу компенсации «для восстановления доверия» и их требовании выдать экс-президента Сирии Башара Асада. «Нет, я это оставляю без комментариев без каких-либо. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями», — ответил пресс-секретарь.

Во вторник, 28 января, российская делегация впервые приехала в Сирию после падения правительства Асада. По их итогам замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в отношении российских баз в Хмеймиме и Тартусе, по которым ведутся переговоры, пока ничего не меняется.

В МИДе также заявили, что Москва готова оказать Дамаску необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны.