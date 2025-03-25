США выдвинули Сирии условия для ослабления санкций

Дамаск, Сирия (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Соединенные Штаты передали Сирии список условий, которые Дамаск должен выполнить для смягчения санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, заместитель помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку и Сирии Наташа Франчески передала список требований министру иностранных дел Сирии Асааду Хасану аш-Шибани на личной встрече в кулуарах конференции доноров Сирии в Брюсселе.

Источники отметили, что среди американских условий были следующие:

уничтожение Сирией всех оставшихся запасов химического оружия и сотрудничество в борьбе с терроризмом;

запрет иностранным повстанцам занимать руководящие должности в сирийском правительстве;

Дамаск должен назначить координатора для оказания помощи США в поисках американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии более десяти лет назад.

В обмен на эти требования США предоставят некоторые послабления в отношении санкций, добавили источники, но не уточнили, о смягчении каких ограничений идет речь.

Сейчас почти все население Сирии находится за чертой бедности, примерно 75% живут менее чем на $3,65 на человека в день, а 33% — менее чем на $2,15, что считается крайней бедностью. До гражданской войны, которая началась в 2011 году, Сирия была крупным экспортером нефти и зарабатывала на этом $3–5 млрд, основными покупателями были европейские страны. Новое правительство Сирии не имеет контроля над многими нефтяными месторождениями. В основном они сосредоточены на северо-востоке республики, которую до сих пор контролируют курдские формирования, не подчиняющиеся новым властям Дамаска.

В январе Минфин США исключил из санкционного списка некоторые финансовые операции с новым руководством Сирии, включая операции по энергоресурсам.

В феврале санкции смягчил ЕС. В частности, речь шла о снятии ограничений в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергетику) и транспортной сферах.

Из-под санкций были выведены пять банков и компаний — Индустриальный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и «Сирийские арабские авиалинии», активы которых были заморожены. Брюссель также разрешил «предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение Центрального банка Сирии».