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Падение режима Асада ,  
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Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»

Сюжет
Падение режима Асада
Восстановление отношений с Москвой должно «учитывать прошлые ошибки и уважать волю сирийского народа», заявили новые власти страны. Накануне российская делегация приехала в Сирию впервые после свержения Асада
Фото: Khalil Hamra / AP / ТАСС
Фото: Khalil Hamra / AP / ТАСС

Новые сирийские власти попросили от России компенсаций «для восстановления доверия». Об этом сообщает сирийское агентство Sana.

Об этом, по данным агентства, шла речь во время прошедшего накануне первого с момента падения режима Башара Асада визита российской делегации в Сирию. На встрече «российская сторона подтвердила свою поддержку позитивных изменений, происходящих в настоящее время в Сирии», сообщило агентство. Во время диалога «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление», сообщило агентство.

Российская делегация приехала в Сирию впервые после падения Асада
Политика
Виды Дамаска

Также новые власти Сирии отметили, что восстановление отношений с Россией должно «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

Российская делегация приехала в Сирию накануне, 28 января. В нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Во время встречи стороны пришли к выводу, что в отношении российских военных баз в Сирии пока ничего не меняется, сообщал Богданов после посещения Дамаска. «Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества», — говорил он.

Bloomberg писал при этом о сложностях в переговорах по поводу баз в Тартусе и Хмеймиме: по данным агентства, Турция, оказавшая помощь сирийским повстанцам перед приходом к власти, противодействует усилиям Москвы сохранить военное присутствие в стране. Со слов источников, турецкая сторона сомневается в перспективах сохранения баз с учетом военной помощи, которую Россия оказывала силам Башара Асада.

В декабре в турецком МИДе говорили, что Анкара не поддерживает присутствие каких-либо иностранных военных баз в Сирии, но этот вопрос будет решать Дамаск. Лидер пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в России) Ахмед аш-Шараа в том же месяце заявил о нежелании вывода российского контингента.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Сирия Башар Асад Хайят Тахрир аш-Шам
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