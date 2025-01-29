Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»
Новые сирийские власти попросили от России компенсаций «для восстановления доверия». Об этом сообщает сирийское агентство Sana.
Об этом, по данным агентства, шла речь во время прошедшего накануне первого с момента падения режима Башара Асада визита российской делегации в Сирию. На встрече «российская сторона подтвердила свою поддержку позитивных изменений, происходящих в настоящее время в Сирии», сообщило агентство. Во время диалога «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление», сообщило агентство.
Также новые власти Сирии отметили, что восстановление отношений с Россией должно «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».
Российская делегация приехала в Сирию накануне, 28 января. В нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Во время встречи стороны пришли к выводу, что в отношении российских военных баз в Сирии пока ничего не меняется, сообщал Богданов после посещения Дамаска. «Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества», — говорил он.
Bloomberg писал при этом о сложностях в переговорах по поводу баз в Тартусе и Хмеймиме: по данным агентства, Турция, оказавшая помощь сирийским повстанцам перед приходом к власти, противодействует усилиям Москвы сохранить военное присутствие в стране. Со слов источников, турецкая сторона сомневается в перспективах сохранения баз с учетом военной помощи, которую Россия оказывала силам Башара Асада.
В декабре в турецком МИДе говорили, что Анкара не поддерживает присутствие каких-либо иностранных военных баз в Сирии, но этот вопрос будет решать Дамаск. Лидер пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в России) Ахмед аш-Шараа в том же месяце заявил о нежелании вывода российского контингента.
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