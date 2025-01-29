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Падение режима Асада ,  
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В МИДе заявили о готовности помочь с восстановлением Сирии

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Падение режима Асада
Москва и Дамаск договорились продолжить двусторонние контакты по итогам визита российской делегации. В Кремле назвали важной прошедшую встречу. Новые власти Сирии потребовали компенсации «для восстановления доверия», писало Sana
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Москва готова оказать Дамаску необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны, сообщили в МИД России по итогам первого визита российской делегации в Сирию после падения режима Башара Асада.

«С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета САР, а также готовность оказать сирийскому народу необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны», — говорится в сообщении.

Визит замглавы МИДа Михаила Богданова и спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева состоялся накануне, 28 января. Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, они встретились с лидером пришедшей к власти группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Ахемедом Шараа и членами временного правительства, в том числе главами МИДа Асаадом Шибани и Минздрава Махером Шараа.

«Было условлено продолжать двусторонние контакты с целью достижения соответствующих договоренностей в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопониманий между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты», — заключили в российском МИДе.

Ранее сирийское агентство Sana передавало, что новые власти Сирии попросили от России компенсаций «для восстановления доверия». Также в Дамаске заявили, что восстановление отношений с Москвой должно «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам». В Кремле назвали важным состоявшийся визит и заявили о намерении поддерживать диалог с Дамаском, однако публикацию Sana комментировать не стали.

В Кремле не стали отвечать на сообщения о требованиях Сирии о компенсации
Политика
Дмитрий Песков
Режим Асада был свергнут после наступления ХТШ в конце прошлого года. Правительственные войска не оказали почти никакого сопротивления. Сам экс-президент сложил полномочия, покинул страну и получил убежище в России.

Как отмечали в Кремле, вопрос присутствия российских военных в Хмеймиме и Тартусе будет решен «в ходе диалога» с новыми сирийскими властями. Дамаск и Москва заключали договоренность о размещении контингента на сирийских базах на 49 лет. Аш-Шараа выступил против вывода российских военных. Источники Reuters сообщали, что Москва также не намерена покидать Хмеймим и Тартус. Россия предложила использовать эти базы для доставки гуманитарной помощи Сирии, говорил президент Владимир Путин. Однако 21 января было расторгнуто соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Сирия МИД Михаил Богданов Хайят Тахрир аш-Шам Башар Асад визит компенсация
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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