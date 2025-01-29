В Сирии назначили временного президента и распустили армию
Департамент военных операций объявил о назначении лидера вооруженной оппозиции, главы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) президентом страны в переходный период, пишет Asharq Al-Awsat.
В стране также распущены Народный совет (парламент), армия, все службы безопасности и ополчения. Кроме того, отменено действие конституции.
Новое сирийское руководство объявило и о роспуске правившей 60 лет партии «Баас». Она пришла к власти в Сирии в 1963 году в результате переворота. Ее генеральным секретарем с 2000 года был свергнутый в декабре 2024 года Башар Асад. После свержения Асада «Баас» приостановила работу.
В ноябре повстанцы начали наступление на сирийскую армию. В ночь на 8 декабря они взяли Дамаск, а затем объявили о свержении режима Асада. Президент Сирии покинул пост и страну. Он получил убежище в России. Главой переходного правительства был назначен Мухаммед аль-Башир.
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