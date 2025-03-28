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Военная операция на Украине ,  
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Песков объяснил бесконтрольностью удары ВСУ по объектам энергетики

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Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Продолжающиеся вопреки объявленному мораторию удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергосистемы в России объясняются бесконтрольностью со стороны руководства Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ. Объективно совершенно ВСУ, все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации», — сказал Песков.

Он добавил, что если власти Украины и дали команду вооруженным силам не наносить удары по объектам энергетики, то «она, очевидно, не выполняется».

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 18 марта договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, позднее инициативу поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Мораторий распространяется в том числе на удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и вырабатывающей и передающей электричество инфраструктуре, включая электростанции, подстанции и трансформаторы.

26 марта Минобороны России заявило, что беспилотники ВСУ атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. В ответ Зеленский подчеркнул, что Украина не наносила ударов по энергетической инфраструктуре России.

Тогда же Песков заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий на удары по энергетике, несмотря на то что Украина предпринимает попытки атаковать российскую инфраструктуру.

28 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе электротрансформаторную подстанцию в Севском районе.

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